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Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане

Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии первого этапа умного сельскохозяйственного комплекса “Агропарк дружбы” в Зангиланском районе.
Внутренняя политика
20 октября 2022 г. 15:16
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost" в Зангиланском районе.

Как сообщает Report, главы государств были проинформированы о комплексе.

Затем была представлена концертная программа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили на мероприятии.

Затем главы государств разрезали ленту в знак открытия первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost".

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Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan and Turkiye attend opening of first stage of "Dost Agropark" in Zangilan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Zəngilanda “Dost Aqropark”ın birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər

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