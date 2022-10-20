Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost" в Зангиланском районе.
Как сообщает Report, главы государств были проинформированы о комплексе.
Затем была представлена концертная программа.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили на мероприятии.
Затем главы государств разрезали ленту в знак открытия первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost".