Президенту Ильхаму Алиеву вручена специальная премия Совета по печати

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ 21 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по случаю 140-летия создания национальной печати встретился с членами Правления Совета по печати.

Как сообщает Report, за решительную позицию в деле защиты национальных интересов Азербайджана главе нашего государства была вручена специальная премия Совета по печати.

Президент Ильхам Алиев поздравил журналистов и наш народ по случаю 140-летия создания национальной печати, сказал, что в преддверии праздника многие журналисты награждены орденами, медалями и удостоены почетных званий.

"Мы можем гордиться тем, что наша национальная печать имеет большую историю, и только в период независимости азербайджанская печать стала совершенно свободной и независимой", - сказал президент Ильхам Алиев и сообщил, что в 1998 году указом великого лидера Гейдара Алиева в нашей стране была ликвидирована цензура, и это открыло новую эпоху в истории печати. Отметив, что сегодня наша печать с точки зрения развития вступила на новый уровень, глава государства высоко оценил работу Совета по печати, функционирующего уже 12 лет. Говоря об успешном проведении реформ, связанных с развитием в стране печати, президент Ильхам Алиев проинформировал, что Азербайджан и впредь будет идти по пути развития демократии. Высоко оценив формирование сегодня в стране свободного общества, процессы, происходящие в обществе, глава государства довел до внимания значимую роль печати в этом вопросе. Президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня в стране функционируют сотни газет и журналов, телевизионных каналов, наша страна осуществляет совершенно независимую политику, в основе которой лежат интересы нашего народа.

Председатель Совета по печати Афлатун Амашов напомнил о славном пути, пройденном нашей национальной печатью, мероприятиях, осуществленных великим лидером Гейдаром Алиевым в связи с развитием медиа. Афлатун Амашов сказал, что представители медиа высоко оценивают заслуги главы государства в деле развития нашей страны, укрепления патриотических идей в обществе, от имени журналистов выразил признательность главе государства за присвоение группе представителей медиа почетных званий в преддверии 140-летия создания национальной печати.

Афлатун Амашов сказал, что за решительную позицию в деле защиты национальных интересов Азербайджана президент Ильхам Алиев награждается специальной премией Совета по печати и вручил премию главе государства.

В связи со 140-летием национальной печати председатель Совета по печати также преподнес президенту Ильхаму Алиеву юбилейный подарок.

Члены Правления Совета по печати Акиф Аширлы и Умид Рагимоглу также поблагодарили президента Ильхама Алиева за внимание и заботу о развитии национальной печати Азербайджана.

Глава государства довел до внимания, что предложения, прозвучавшие в выступлениях, будут рассмотрены, а меры по развитию медиа будут осуществляться и в дальнейшем.

Затем президент Ильхам Алиев в соответствии с распоряжением, подписанным по случаю 140-летия национальной печати, вручил награды членам Совета по печати, удостоенным почетных званий.