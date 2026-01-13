Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 19:06
    Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как Азербайджан

    За последние 80 лет не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар в Агдере.

    "Были войны, были конфликты, они продолжаются и сегодня. Но ни одна из этих войн и ни один из этих конфликтов не привели к полной и абсолютной победе. Только мы, как великая нация, добились этого, причем всего за 44 дня. А после этого - в течение одного дня", - отметил глава государства.

    Ильхам Алиев Агдеринский район встреча с жителями
    Prezident: Son 80 il ərzində Azərbaycan kimi tam və mütləq Qələbə qazanan ikinci ölkə olmayıb
    President: Over past 80 years, no other country has achieved such complete, absolute victory as Azerbaijan

    Последние новости

    19:29

    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    19:27

    СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января

    Другие страны
    19:15

    ХАМАС планирует избрать нового лидера в этом месяце

    Другие страны
    19:15
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с генпланом города Агдере

    Внутренняя политика
    19:06

    Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как Азербайджан

    Внутренняя политика
    19:04

    Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

    Внутренняя политика
    19:02

    Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьером

    Другие страны
    18:54

    Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах

    Внутренняя политика
    Лента новостей