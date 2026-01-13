Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как Азербайджан

За последние 80 лет не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар в Агдере.

"Были войны, были конфликты, они продолжаются и сегодня. Но ни одна из этих войн и ни один из этих конфликтов не привели к полной и абсолютной победе. Только мы, как великая нация, добились этого, причем всего за 44 дня. А после этого - в течение одного дня", - отметил глава государства.