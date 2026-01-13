Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как Азербайджан
Внутренняя политика
- 13 января, 2026
- 19:06
За последние 80 лет не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар в Агдере.
"Были войны, были конфликты, они продолжаются и сегодня. Но ни одна из этих войн и ни один из этих конфликтов не привели к полной и абсолютной победе. Только мы, как великая нация, добились этого, причем всего за 44 дня. А после этого - в течение одного дня", - отметил глава государства.
Последние новости
19:29
На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режимИнфраструктура
19:27
СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем ВостокеДругие страны
19:18
Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 январяДругие страны
19:15
ХАМАС планирует избрать нового лидера в этом месяцеДругие страны
19:15
Фото
Президент Ильхам Алиев ознакомился с генпланом города АгдереВнутренняя политика
19:06
Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как АзербайджанВнутренняя политика
19:04
Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень яркимВнутренняя политика
19:02
Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьеромДругие страны
18:54