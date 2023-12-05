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Президент Азербайджана выделил на реконструкцию автомобильной дороги Шуша–Лачын шесть млн манатов

Президент Азербайджана выделил на реконструкцию автомобильной дороги Шуша–Лачын шесть млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Шуша–Лачын.
Внутренняя политика
5 декабря 2023 г. 13:25
Президент Азербайджана выделил на реконструкцию автомобильной дороги Шуша–Лачын шесть млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Шуша–Лачын.

Как сообщает Report, в целях реконструкции автомобильной дороги Шуша–Лачын протяженностью 41 километр из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года, глава государства распорядился выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 6 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на английском языке Azerbaijani President allocates $3.5M for reconstruction of Shusha-Lachin highway
Версия на азербайджанском языке Prezident Şuşa-Laçın avtomobil yolunun yenidən qurulmasına 6 milyon manat ayırıb

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