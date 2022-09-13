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Президент выделил 1,7 млн манатов на реконструкцию дорог в Ясамале

Президент выделил 1,7 млн манатов на реконструкцию дорог в Ясамале Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку.
Внутренняя политика
13 сентября 2022 г. 14:23
Президент выделил 1,7 млн манатов на реконструкцию дорог в Ясамале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Ясамальского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,7 млн манатов.

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Версия на английском языке President allocates $1 million for road construction in Yasamal
Версия на азербайджанском языке Prezident Yasamalda yolların yenidən qurulması üçün 1,7 milyon manat ayırıb

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