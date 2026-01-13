Президент встретился с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района

13 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.