    Президент встретился с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района

    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 17:51
    13 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    İlham Əliyev Ağdərədə Aşağı Oratağ, Çıldıran, Heyvalı və Çapar kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb
    President Ilham Aliyev meets with residents of Ashaghi Oratagh, Childiran, Heyvali, and Chapar villages in Aghdara

