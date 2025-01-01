Президент: Все азербайджанцы должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство

Президент Ильхам Алиев сердечно поздравил всех азербайджанцев мира с Днем солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, в своем обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года глава государства также сказал: "Они (все азербайджанцы) должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство. Некоторые события 2025 года еще раз показали, что судьба каждого азербайджанца, независимо от страны проживания, ценна, важна для нас. Нас, азербайджанцев, объединяют наша общая история, наш язык, наши корни, наша культура".