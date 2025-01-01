Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент: Все азербайджанцы должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство

    Президент Ильхам Алиев сердечно поздравил всех азербайджанцев мира с Днем солидарности азербайджанцев мира.

    Как сообщает Report, в своем обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года глава государства также сказал: "Они (все азербайджанцы) должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство. Некоторые события 2025 года еще раз показали, что судьба каждого азербайджанца, независимо от страны проживания, ценна, важна для нас. Нас, азербайджанцев, объединяют наша общая история, наш язык, наши корни, наша культура".

    Prezident: Bütün azərbaycanlılar bilməlidirlər və bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanıb
    President: All Azerbaijanis should know and do know that a strong Azerbaijani state stands behind them

