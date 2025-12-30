Президент утвердил новый состав НС Агентства государственной поддержки НПО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав наблюдательного совета (НС) Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

В наблюдательный совет вошли представители государственных структур и общественных организаций, в том числе:

- начальник Главного управления нотариата, регистрации и реестра Министерства юстиции;

- заведующий отделом финансирования социальных сфер Министерства финансов;

- директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения;

- член правления Общественного объединения "Правовой анализ и исследования";

- член правления Национального форума НПО Азербайджана;

- председатель президиума Азербайджанской культурной ассоциации "Симург";

- член правления Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар".