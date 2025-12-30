Президент утвердил новый состав НС Агентства государственной поддержки НПО
- 30 декабря, 2025
- 16:25
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав наблюдательного совета (НС) Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО).
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
В наблюдательный совет вошли представители государственных структур и общественных организаций, в том числе:
- начальник Главного управления нотариата, регистрации и реестра Министерства юстиции;
- заведующий отделом финансирования социальных сфер Министерства финансов;
- директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения;
- член правления Общественного объединения "Правовой анализ и исследования";
- член правления Национального форума НПО Азербайджана;
- председатель президиума Азербайджанской культурной ассоциации "Симург";
- член правления Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар".