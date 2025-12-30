İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:14
    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının yeni tərkibi təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının aşağıdakı yeni tərkibi aşağıdakı kimi təsdiq edilib:

    Ədliyyə Nazirliyinin Notariat, qeydiyyat və reyestr baş idarəsinin rəisi

    Maliyyə Nazirliyinin Sosial sahələrin maliyyəsi şöbəsinin müdiri

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru

    "Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar" İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü

    Azərbaycan Milli QHT Forumunun İdarə Heyətinin üzvü

    "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının Rəyasət Heyətinin sədri

    "Zəfər" Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü

    İlham Əliyev QHT Müşahidə Şurası
    Президент утвердил новый состав НС Агентства государственной поддержки НПО

    Son xəbərlər

    17:04

    İşlədiyi keçmiş ofisindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:04

    AZAL dövlət bankında depozit yerləşdirib

    Maliyyə
    17:01

    AZAL Ələt Azad İqtisadi Zonasında müəssisə yaradıb

    Biznes
    16:57

    Ukrayna ordusu Rusiya ərazisinə PUA-larla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Region
    16:56

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" AZAL-dan 5 milyon dollar faizsiz borc alıb - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    16:54

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:54

    Səfir: Misir SOCAR-ın investisiyalarını qəbul etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    16:51
    Foto

    Ədliyyə Nazirliyi hakimlərin hazırlığının artırılması məqsədilə təlimlər keçirib

    İnfrastruktur
    16:46
    Foto

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il Brüsseldə qeyd olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti