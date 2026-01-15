Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент утвердил новые требования к разминированию в Шуше

    Внутренняя политика
    • 15 января, 2026
    • 15:14
    Президент утвердил новые требования к разминированию в Шуше

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новые правила проведения работ по разминированию на территории города Шуша.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки внесены в закон "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша".

    Согласно изменениям, в случае обнаружения объекта, представляющего культурную или историческую ценность, в процессе разминирования работы должны быть немедленно приостановлены.

    О находке необходимо сообщить в уполномоченный орган. Решение о возобновлении работ будет приниматься этим же органом.

    Кроме того, в зонах, имеющих историческое и археологическое значение, разминирование будет проводиться исключительно с участием представителя данного органа.

    Şuşa ərazisində minatəmizləmə fəaliyyətinin aparılması qaydaları dəyişib
    President approves new requirements to demining in Shusha

