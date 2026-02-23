Президент утвердил налоговые льготы в связи с WUF13
Внутренняя политика
- 23 февраля, 2026
- 14:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил налоговые льготы для нерезидентов, участвующих в работе 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), которая пройдет в Баку в мае этого года.
Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие изменения в Налоговый кодекс.
Согласно документу, с учетом необходимости организации WUF13 на высоком уровне нерезиденты получат возможность воспользоваться рядом налоговых освобождений.
Отмечается, что все налоговые льготы и освобождения будут предоставляться на основании соответствующего подтверждающего документа сроком на один год - с 1 сентября 2025 года.
