Президент утвердил налоговые льготы в связи с WUF13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил налоговые льготы для нерезидентов, участвующих в работе 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), которая пройдет в Баку в мае этого года.

Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Согласно документу, с учетом необходимости организации WUF13 на высоком уровне нерезиденты получат возможность воспользоваться рядом налоговых освобождений.

Отмечается, что все налоговые льготы и освобождения будут предоставляться на основании соответствующего подтверждающего документа сроком на один год - с 1 сентября 2025 года.