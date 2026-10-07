Президент: Сведения о судьбах людей не должны быть предметом политической обусловленности

Сведения о судьбах людей не должны становиться предметом политической обусловленности.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Глава государства подчеркнул, что эффективность поиска пропавших без вести напрямую зависит от получения точной информации.

"Армения должна предоставить всю информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, местах массовых и индивидуальных захоронений, создать условия для открытия соответствующих архивов и сбора свидетельских показаний. Это будет юридическим обязательством и гуманитарной ответственностью, а также практическим выражением приверженности миру, вкладом в укрепление взаимного доверия. Сведения о судьбах людей не должны становиться предметом политической обусловленности", - отметил он.

По словам президента, с 2002 года Азербайджан выступает на Генеральной Ассамблее ООН с инициативами резолюции о пропавших без вести лицах.

"Считаем важным дальнейшее наращивание международных усилий в этой сфере. ООН и другие соответствующие международные организации в рамках своих мандатов должны проявлять большую активность в деле розыска, обмена информацией, развития возможностей судебно-медицинской экспертизы и усиления поддержки семей", - добавил он.