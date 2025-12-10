Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент сменил ректора Академии юстиции

    Внутренняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 17:41
    Ректор Академии юстиции Министерства юстиции Азербайджана Шахин Алиев освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Другим распоряжением глава государства назначил Ровшана Исмаилова новым ректором Академии.

    Ədliyyə Akademiyasının rektoru dəyişdirilib
