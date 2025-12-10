Президент сменил ректора Академии юстиции
Внутренняя политика
- 10 декабря, 2025
- 17:41
Ректор Академии юстиции Министерства юстиции Азербайджана Шахин Алиев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Другим распоряжением глава государства назначил Ровшана Исмаилова новым ректором Академии.
