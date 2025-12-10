İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ədliyyə Akademiyasının rektoru dəyişdirilib

    Daxili siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 17:37
    Ədliyyə Akademiyasının rektoru dəyişdirilib
    İlham Əliyev

    Şahin Məhərrəm oğlu Əliyev Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının rektoru vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Dövlət başçısının imzaladığı digər sənədə əsasən, Rövşən Rəhim oğlu İsmayılov həmin posta təyin edilib.

    Президент сменил ректора Академии юстиции

    Son xəbərlər

    18:25

    Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaq

    İKT
    18:21
    Foto

    Milli Məclisin sədri Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Milli Məclis
    18:21

    IATA: e-SAF ilə bağlı tələblər xərclərin 29 milyard avroya qədər artmasına səbəb ola bilər

    Maliyyə
    18:21

    Ceyhun Bayramov Macarıstana işgüzar səfərə yola düşüb

    Xarici siyasət
    18:19

    Azərbaycanda "Rəqəmsal həllər və xidmətlər platforması" yaradılacaq

    İKT
    18:17

    Azərbaycanda GenAİ-dən istifadə hesabına iqtisadi təsir 70 milyon manata çatdırılacaq

    İKT
    18:16
    Foto

    Leyla Əliyeva Türkmənistanda beynəlxalq konfransda iştirak edib

    Daxili siyasət
    18:12

    Azərbaycanda rəqəmsal bazarlara çıxış əldə etmiş KOB-ların sayı 200-ə çatdırılacaq

    İKT
    18:11

    UEFA Region Kubokunun ilk raundunun püşkü atılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti