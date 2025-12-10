Ədliyyə Akademiyasının rektoru dəyişdirilib
Daxili siyasət
10 dekabr, 2025
- 17:37
Şahin Məhərrəm oğlu Əliyev Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının rektoru vəzifəsindən azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Dövlət başçısının imzaladığı digər sənədə əsasən, Rövşən Rəhim oğlu İsmayılov həmin posta təyin edilib.
