Президент: Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности
Внутренняя политика
- 22 сентября, 2026
- 14:03
Мы решили все вопросы, связанные с электроэнергией, и создали мощный потенциал. Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности.
"Определенный объем экспортируется, однако в предстоящие годы этот экспорт приобретет широкомасштабный характер. Особенно если учесть, что на мировых рынках наблюдаются серьезная обеспокоенность и дефицит энергоресурсов – электроэнергии, топлива, природного газа, то есть всей той продукции, которая обеспечивает базовую энергетическую безопасность. Ситуация в мире всем очевидна", - добавил глава государства.
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