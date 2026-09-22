Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Президент: Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 14:03
    Президент: Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности

    Мы решили все вопросы, связанные с электроэнергией, и создали мощный потенциал. Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности.

    "Определенный объем экспортируется, однако в предстоящие годы этот экспорт приобретет широкомасштабный характер. Особенно если учесть, что на мировых рынках наблюдаются серьезная обеспокоенность и дефицит энергоресурсов – электроэнергии, топлива, природного газа, то есть всей той продукции, которая обеспечивает базовую энергетическую безопасность. Ситуация в мире всем очевидна", - добавил глава государства.

    Ильхам Алиев
    İlham Əliyev: "Bu gün bizdə ehtiyat generasiya gücləri kifayət qədər böyükdür"
    President: Today we have substantial reserve generating capacities

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