Президент: Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности

Мы решили все вопросы, связанные с электроэнергией, и создали мощный потенциал. Сегодня у нас есть достаточно крупные резервные генерирующие мощности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности.

"Определенный объем экспортируется, однако в предстоящие годы этот экспорт приобретет широкомасштабный характер. Особенно если учесть, что на мировых рынках наблюдаются серьезная обеспокоенность и дефицит энергоресурсов – электроэнергии, топлива, природного газа, то есть всей той продукции, которая обеспечивает базовую энергетическую безопасность. Ситуация в мире всем очевидна", - добавил глава государства.