Ильхам Алиев: Развитие страны обусловило необходимость адаптации Конституции к вызовам времени

Стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана, занятие им достойного места в качестве ведущего государства региона и общественно-политические процессы, происходящие в обществе, обусловили необходимость адаптации Конституции к вызовам времени.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Конституция и верховенство права в современных правовых системах".

Президент страны отметил, что дополнения и изменения, внесенные в Конституцию в разные годы, включали многие важные вопросы, направленные на укрепление механизмов обеспечения прав и свобод человека, углубление основ гражданского общества и совершенствование государственного управления.