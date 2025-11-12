авиакатастрофа
    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 12:40
    Ильхам Алиев: Развитие страны обусловило необходимость адаптации Конституции к вызовам времени

    Стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана, занятие им достойного места в качестве ведущего государства региона и общественно-политические процессы, происходящие в обществе, обусловили необходимость адаптации Конституции к вызовам времени.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Конституция и верховенство права в современных правовых системах".

    Президент страны отметил, что дополнения и изменения, внесенные в Конституцию в разные годы, включали многие важные вопросы, направленные на укрепление механизмов обеспечения прав и свобод человека, углубление основ гражданского общества и совершенствование государственного управления.

