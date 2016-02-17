Президент принял участие в открытии школы и больницы в Гяндже

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 17 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в городской больнице номер 1 имени Аббаса Саххата в Гяндже.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что капитальный ремонт и работы по благоустройству в больнице площадью 3,2 га были начаты в 2012 году.

Пятиэтажное здание больницы рассчитано на 245 коек. Здесь будут функционировать отделения хирургии, травматологии, урологии, терапии, гемодиализа, неврологии, гинекологии, а также отделение кожно-венерических заболеваний. Кроме того, в медицинском учреждении созданы также кабинеты рентгена, физиотерапии, ультразвукового исследования, отделение ЭКО, лаборатории. В больнице имеются ядерно-магнитно-резонансный томограф, цифровой рентгеновский аппарат, многочастотный компьютерный томограф, иммуноферментный анализатор, биохимический анализатор и другое оборудование и аппаратура, являющиеся новейшими достижениями медицины. Благодаря установленному здесь оборудованию можно проводить самые точные лабораторные анализы, ставить диагнозы.

В медицинском заведении имеются все возможности для организация лечения больных на самом высоком уровне. Установленное здесь оборудование является продукцией известных компаний ведущих стран мира, занимающихся производством медицинской аппаратуры. В больнице работают 370 медицинских работников, 56 из которых - врачи. Услугами медицинского учреждения сможет воспользоваться население не только города, но и прилегающих районов.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии здания полной средней школы номер 39 имени Мир Джалала Пашаева в Гяндже.

В государственной политике, проводимой в Азербайджане, особое внимание уделяется сфере образования. Реконструкция на высоком уровне существующих школьных зданий, строительство современных учреждений образования являются еще одним свидетельством государственной заботы об этой сфере. Капитальный ремонт полной средней школы номер 39 и строительство ее нового учебного корпуса в городе Гянджа – один из проектов такого рода.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия школы.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о капитальном ремонте школы и строительстве нового учебного корпуса. Было сообщено, что эта школа была сдана в эксплуатацию в 1962 году и первое время называлась интернациональной средней школой номер 39. В 1978 году после кончины выдающегося ученого-литературоведа и писателя Мир Джалала Пашаева для увековечения его памяти по просьбе педагогического коллектива школе было присвоено имя Мир Джалала Пашаева. Это учебное заведение является одной из престижных школ не только Гянджи, но и всего Азербайджана. Среди педагогического коллектива школы есть удостоенные медали "Терегги", почетных званий "Заслуженный учитель", "Передовой работник образования", "Лучший учитель года". Ежегодно большинство выпускников школы с высокими баллами поступают в престижные высшие учебные заведения нашей страны и мира, удостаиваются Президентской стипендии.

Школа стала победителем конкурса "Лучшая общеобразовательная школа", проведенного в 2009-2010 учебном году на основании Распоряжения, подписанного президентом Ильхамом Алиевым в 2010 году. В настоящее время в школе обучаются 2138 учащихся.

Было сообщено, что существующее здание школы на 930 ученических мест было капитально отремонтировано по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Общая площадь учебного заведения составляет 12 тысяч квадратных метров. Вокруг создана зеленая полоса, заасфальтирован участок площадью 3,2 тысячи квадратных метров.

В фойе четырехэтажного здания созданы фотоуголки, отражающие жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева. Созданные здесь смарт-класс, комнаты информатики, психолога, административное отделение, кабинеты физики, химии, биологии также оснащены необходимым оборудованием и принадлежностями.

Было сообщено, что новый корпус школы на 1200 ученических мест построен по заказу городской исполнительной власти за счет средств государственного бюджета. Площадь под строительство здания составляет 3654 квадратных метра. Для нового корпуса сооружена трансформаторная подстанция, создана водно-канализационная сеть, построены водный и противопожарный бассейны, современная котельная. На приусадебном участке создана открытая спортивная площадка, установлены тренажеры.

В здании имеются классные комнаты, три мастерские, крытые спортивные залы, богатая библиотека, кабинеты химии, физики, лаборатории, медицинский кабинет, столовая, учительская, военный кабинет, архив, актовый зал на 150 мест, кабинеты для кружковых занятий.