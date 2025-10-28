Пограничники пресекли контрабанду 64 кг наркотиков в Азербайджан Происшествия

Фото В Азербайджане иностранные дипломаты проинформированы о процессе "Великого возвращения" Внешняя политика

ГЭЦ утвердил план работ по системе "Ученик-выпускник" на 2025/2026 учебный год Наука и образование

Фото Переселившимся в село Бадара жителям вручены ключи от квартир Карабах

В КС Грузии поступил иск о запрете ряда политических партий В регионе

Президент принял участие в открытии автодороги, ведущей к СЭС "Шафаг" в Джебраиле Внутренняя политика

Санкции США не распространяются на дочерние компании "Роснефти" в ФРГ Энергетика

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильской городской мечети Внутренняя политика