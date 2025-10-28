Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Президент принял участие в открытии автодороги, ведущей к СЭС "Шафаг" в Джебраиле

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 15:46
    Президент принял участие в открытии автодороги, ведущей к СЭС Шафаг в Джебраиле

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября принял участие в открытии автомобильной дороги, ведущей к солнечной электростанции "Шафаг", строящейся на территории Джебраильского района, от 197-го километра автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-государственная граница с Республикой Армения.

    Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства.

    Ильхам Алиев СЭС Шафаг Джебраил
    Фото
    Prezident Cəbrayılda "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolunun açılışında iştirak edib
    Фото
    President Ilham Aliyev attends opening of highway to 'Shafag' Solar Power Plant in Jabrayil district

    Последние новости

    15:56

    Пограничники пресекли контрабанду 64 кг наркотиков в Азербайджан

    Происшествия
    15:55
    Фото

    В Азербайджане иностранные дипломаты проинформированы о процессе "Великого возвращения"

    Внешняя политика
    15:54

    ГЭЦ утвердил план работ по системе "Ученик-выпускник" на 2025/2026 учебный год

    Наука и образование
    15:50
    Фото

    Переселившимся в село Бадара жителям вручены ключи от квартир

    Карабах
    15:49

    В КС Грузии поступил иск о запрете ряда политических партий

    В регионе
    15:46

    Президент принял участие в открытии автодороги, ведущей к СЭС "Шафаг" в Джебраиле

    Внутренняя политика
    15:42

    Санкции США не распространяются на дочерние компании "Роснефти" в ФРГ

    Энергетика
    15:38

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильской городской мечети

    Внутренняя политика
    15:37
    Фото

    В Джебраиле заложены фундаменты второго и третьего жилых комплексов

    Другие
    Лента новостей