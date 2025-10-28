Президент принял участие в открытии автодороги, ведущей к СЭС "Шафаг" в Джебраиле
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 15:46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября принял участие в открытии автомобильной дороги, ведущей к солнечной электростанции "Шафаг", строящейся на территории Джебраильского района, от 197-го километра автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-государственная граница с Республикой Армения.
Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства.
