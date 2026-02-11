Президент: Применение ИИ в госучреждениях должно получить широкий размах
Внутренняя политика
- 11 февраля, 2026
- 17:31
Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".
Глава государства отметил, что сегодня именно так обстоят дела в этой области в ведущих странах.
"Даже, судя по предоставленной мне информации, в некоторых развитых в этой сфере странах государственным чиновникам в их повседневной деятельности помогают так называемые агенты искусственного интеллекта. Потому что в данном случае искусственный интеллект, разумеется, может помочь в оценке правильности того или иного решения", - отметил глава государства.
Последние новости
18:22
МИД Азербайджана выразил соболезнования КанадеВнешняя политика
18:17
Зеленский сообщил о новом раунде переговоров с США 17–18 февраляДругие страны
18:12
На Мадагаскаре из-за циклона "Гезани" погибли 20 человекДругие страны
18:08
Фото
В Баку открылась персональная выставка венгерской художницы Жужи ПерелиKультурная политика
18:08
Рашад Набиев: Цифровые ресурсы в правительственном облаке разместили 270 госучрежденийИКТ
18:06
Средняя скорость интернета в Азербайджане в 2026 году достигнет 200 мегабит/секундуИКТ
18:02
Посол: Открытие выставки венгерской художницы в Национальном музее ковра – большая честь для насИскусство
18:01
Министр: План действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана" построен на четырех столпахИКТ
18:00