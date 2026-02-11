Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент: Применение ИИ в госучреждениях должно получить широкий размах

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 17:31
    Президент: Применение ИИ в госучреждениях должно получить широкий размах

    Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

    Глава государства отметил, что сегодня именно так обстоят дела в этой области в ведущих странах.

    "Даже, судя по предоставленной мне информации, в некоторых развитых в этой сфере странах государственным чиновникам в их повседневной деятельности помогают так называемые агенты искусственного интеллекта. Потому что в данном случае искусственный интеллект, разумеется, может помочь в оценке правильности того или иного решения", - отметил глава государства.

    Ильхам Алиев единый план действий Новая цифровая архитектура Азербайджана искусственный интеллект
    Prezident: Süni intellektin tətbiqi dövlət qurumlarında geniş vüsət almalıdır
    Azerbaijan President: The application of artificial intelligence should be widespread in state institutions
