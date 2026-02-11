İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Prezident: Süni intellektin tətbiqi dövlət qurumlarında geniş vüsət almalıdır

    Daxili siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 17:25
    Prezident: Süni intellektin tətbiqi dövlət qurumlarında geniş vüsət almalıdır
    İlham Əliyev

    Süni intellektin tətbiqi dövlət qurumlarında geniş vüsət almalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə deyib.

    Prezident qeyd edib ki, bu sahədə inkişaf etmiş bəzi ölkələrdə dövlət məmurlarının gündəlik fəaliyyətinə də süni intellekt agentləri, - belə adlandırılır, - kömək göstərir:

    "Çünki burada hər hansı bir qərarın düzgün olub-olmaması ilə bağlı süni intellekt təbii ki, yardımçı ola bilər. Ona görə bu sistemə də baxmaq lazımdır və rəhbər orqanlarında təmsil olunan şəxslər süni intellektdən geniş istifadə etməlidirlər.

    Özəl sektora gəldikdə, burada eyni yanaşmanı təmin etmək üçün dəstək mexanizmləri işlənməlidir. Biz özəl sektora bu sahədə hansı formada daha böyük diqqət göstərilməsini təşviq edə bilərik, bu barədə də təkliflər veriləcək".

    Dövlət başçısı bildirib ki, kibertəhlükəsizlik üzrə əsas hədəflər müəyyən edilməlidir:

    "Bu sahə də kritik sahələrdən biridir. Biz keçən il çox mütəşəkkil və aqressiv kiberhücuma məruz qalmışıq. Biz onun mənbəyini də bilirik və lazımi tədbirlər də görülmüşdür ki, özümüzü bu ciddi problemlərdən qoruya bilək. Ona görə bu sahəyə ciddi diqqət göstərilməlidir. Bizdə artıq fəaliyyət göstərən Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi var, onun işi daim diqqət mərkəzində olmalıdır".

    Prezident İlham Əliyev süni intellekt Kibertəhlükəsizlik Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası
    Президент: Применение ИИ в госучреждениях должно получить широкий размах
    Azerbaijan President: The application of artificial intelligence should be widespread in state institutions

    Son xəbərlər

    18:57

    Zelenski ABŞ ilə danışıqların yeni raundu barədə məlumat verib

    Digər ölkələr
    18:56
    Foto

    Azərbaycan "Microsoft"la Rəqəmsal Bacarıq Mərkəzinin yaradılmasını müzakirə edib

    İKT
    18:54

    Azərbaycan çempionatında sərbəst güləş üzrə ilk finalçılar məlum olub

    Fərdi
    18:46
    Foto

    Azərbaycanda su obyektlərinin mühafizəsi istiqamətində tədbirlər gücləndirilir

    Daxili siyasət
    18:40

    "Kinobox" və "Mahnı TV"yə lisenziya verilib

    Media
    18:37
    Foto

    Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Foto

    Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    18:26
    Foto

    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti