    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Внутренняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 11:32
    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Азербайджан пpинимает ряд престижных международных мероприятий в области медиа, постоянно выступает с важными инициативами в этом направлении.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".

    "Приводя нашу национальную медиастратегию в соответствие с международным опытом, мы уделяем особое внимание повышению профессионализма журналистов, распространению новостей, основанных на фактах, и развитию медиаграмотности. В то же время посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информационных платформ", - подчеркнул президент Азербайджана.

    Azərbaycan Prezidenti: Biz regional əməkdaşlıq vasitəsilə ortaq informasiya platformalarının yaradılmasını dəstəkləyirik
    President of Azerbaijan: We support the creation of common information platforms through regional cooperation

