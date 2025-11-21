Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ
Внутренняя политика
- 21 ноября, 2025
- 11:32
Азербайджан пpинимает ряд престижных международных мероприятий в области медиа, постоянно выступает с важными инициативами в этом направлении.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности".
"Приводя нашу национальную медиастратегию в соответствие с международным опытом, мы уделяем особое внимание повышению профессионализма журналистов, распространению новостей, основанных на фактах, и развитию медиаграмотности. В то же время посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информационных платформ", - подчеркнул президент Азербайджана.
