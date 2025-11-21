İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azərbaycan Prezidenti: Biz regional əməkdaşlıq vasitəsilə ortaq informasiya platformalarının yaradılmasını dəstəkləyirik

    Daxili siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 10:45
    Azərbaycan Prezidenti: Biz regional əməkdaşlıq vasitəsilə ortaq informasiya platformalarının yaradılmasını dəstəkləyirik
    İlham Əliyev

    Azərbaycan media sahəsində bir sıra mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir, bu istiqamətdə daim mühüm təşəbbüslərlə çıxış edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin "Dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi" mövzusunda D-8 Media Forumunun iştirakçılarına müraciətində yer alıb.

    "Biz milli media strategiyamızı beynəlxalq təcrübə ilə uzlaşdıraraq, jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasına, faktlara əsaslanan xəbərlərin yayılmasına və media savadlılığının inkişafına xüsusi diqqət yetiririk. Eyni zamanda, biz regional əməkdaşlıq vasitəsilə ortaq informasiya platformalarının yaradılmasını dəstəkləyirik", - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb.

    İlham Əliyev D-8 Media Forumu Media İnkişafı daxili siyasət
    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ
    President of Azerbaijan: We support the creation of common information platforms through regional cooperation

    Son xəbərlər

    11:34
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda ekoloji aksiyalarda iştirak ediblər

    Ekologiya
    11:33

    İndoneziya 2026-2027-ci illərdə D-8-ə sədrlik etməyə hazırlaşır

    Media
    11:30

    Milli Məclisdə 1 000 manata qədər əməkhaqqı alanların vergi dərəcələrindən azad olunması təklif edilib

    Milli Məclis
    11:29

    Almaniya millisi ilə dünya çempionu olmuş futbolçu vəfat edib

    Futbol
    11:21

    Attaulla Tarar: Pakistan D-8-in bütün tərəfdaşları ilə əməkdaşlığa açıqdır

    Xarici siyasət
    11:20

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər yeni güzəştli rejimin tətbiqini nəzərdə tutur"

    Maliyyə
    11:17

    Azər Əmiraslanov: "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək"

    Biznes
    11:15

    Gümrünün keçmiş merinə qarşı üçüncü ittiham irəli sürülüb

    Region
    11:15

    Masato Kanda: "ADB 2030-cu ilə qədər CAREC regionunun inkişafına 10 milyard dollardan çox vəsait ayıracaq"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti