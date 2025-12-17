WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Energetika
    • 17 dekabr, 2025
    • 10:52
    Sumqayıtda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərində 700 abonentin qaz təchizatında fasilə olacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri, 76-cı məhəllə, kanal qırağı ərazisində ŞQTM-nin quraşdırılması ilə əlaqədar bu gün saat 11:30-dan etibarən qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qazın verilişi işlər başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.

