Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Президент: Политический курс Великого лидера остается неизменным

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 11:20
    Президент: Политический курс Великого лидера остается неизменным

    Политический курс Великого лидера остается неизменным.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    "Естественно, с годами тактические и даже стратегические цели в определенной степени меняются, но генеральная линия остается неизменной – независимость, государственность, экономическая независимость, сильный военный потенциал и возможности максимального использования собственных ресурсов", – подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан Партия Ени Азербайджан Гейдар Алиев
    Prezident: Ulu Öndərin siyasi xətti dəyişməz olaraq qalır
    President: The political course of the National Leader remains unchanged
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