Президент: Политический курс Великого лидера остается неизменным
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:20
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Политический курс Великого лидера остается неизменным.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
"Естественно, с годами тактические и даже стратегические цели в определенной степени меняются, но генеральная линия остается неизменной – независимость, государственность, экономическая независимость, сильный военный потенциал и возможности максимального использования собственных ресурсов", – подчеркнул глава государства.
Prezident: Ulu Öndərin siyasi xətti dəyişməz olaraq qalır
President: The political course of the National Leader remains unchanged
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