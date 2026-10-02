Президент: Политический курс Великого лидера остается неизменным

Политический курс Великого лидера остается неизменным.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

"Естественно, с годами тактические и даже стратегические цели в определенной степени меняются, но генеральная линия остается неизменной – независимость, государственность, экономическая независимость, сильный военный потенциал и возможности максимального использования собственных ресурсов", – подчеркнул глава государства.