Prezident: Ulu Öndərin siyasi xətti dəyişməz olaraq qalır
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 10:55
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Ulu Öndərin siyasi xətti dəyişməz olaraq qalır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı bildirib.
"Təbii ki, illər keçdikcə taktiki və hətta strateji məqsədlər də müəyyən dərəcədə dəyişir, amma ana xətt dəyişməz olaraq qalır - müstəqillik, dövlətçilik, iqtisadi müstəqillik, güclü hərbi potensial və öz imkanlarımızdan maksimum istifadə etmə imkanları", - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.
Президент: Политический курс Великого лидера остается неизменным
President: The political course of the National Leader remains unchanged
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