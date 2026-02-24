Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин - распоряжение президента

    Внутренняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 13:55
    В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин - распоряжение президента

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения населения в Нахчыванской Автономной Республике.

    Как сообщает Report, документ предусматривает бурение 40 новых субартезианских скважин в 38 населенных пунктах с численностью населения более 80 тыс. человек.

    В соответствии с распоряжением Госагентство водных ресурсов Азербайджана совместно с полномочным представителем президента в Нахчыване должно принять меры по подготовке проектно-сметной документации и бурению данных скважин.

    Кабинет министров Азербайджана и институт полномочного представителя президента в Нахчыване должны решить вопросы, вытекающие из документа, а Министерство финансов и Министерство экономики обязаны обеспечить финансирование.

    Распоряжение подписано в рамках "Плана действий на 2026-2030 годы по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике".

