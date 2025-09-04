Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия народного писателя и общественного деятеля Юсифа Самедоглу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно документу, разработка и реализация плана мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею народного писателя, возложена на Министерство культуры. План будет разработан с учетом предложений Союза писателей.
Кабинету Министров, в свою очередь, поручено решить иные вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
Юсиф Самедоглу один из великих представителей азербайджанской прозы XX века с редким талантом, прославился далеко за пределами Азербайджана своим знаменитым романом "День убийства". Он использовал руководимые им важные литературно-художественные издания как трибуну для более широкого распространения национальной мысли и идеи, стоял в первых рядах движения за свободу и борьбы за независимость Азербайджана.