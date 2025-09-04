Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Внутренняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 13:03
    Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия народного писателя и общественного деятеля Юсифа Самедоглу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Согласно документу, разработка и реализация плана мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею народного писателя, возложена на Министерство культуры. План будет разработан с учетом предложений Союза писателей.

    Кабинету Министров, в свою очередь, поручено решить иные вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

    Юсиф Самедоглу один из великих представителей азербайджанской прозы XX века с редким талантом, прославился далеко за пределами Азербайджана своим знаменитым романом "День убийства". Он использовал руководимые им важные литературно-художественные издания как трибуну для более широкого распространения национальной мысли и идеи, стоял в первых рядах движения за свободу и борьбы за независимость Азербайджана.

    Лента новостей