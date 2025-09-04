İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

    Mədəniyyət siyasəti
    • 04 sentyabr, 2025
    • 13:00
    Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

    Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Xalq yazıçısı, tanınmış ictimai xadim Yusif Səmədoğlunun (Yusif Səməd oğlu Vəkilovun) 90 illiyi qeyd ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. 

    Sərəncama əsasən, Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təkliflərini nəzərə almaqla, 90 illik yubileyə dair tədbirlər planı hazırlayacaq. 

    Qeyd edək ki, bu ilin dekabr ayında Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi tamam olur.

    Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

