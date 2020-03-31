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Президент: В ближайшие дни планируется реализация широкого экономического пакета

​Президент: Планируется реализация широкого экономического пакета

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"Очень широкий экономический пакет уже представлен, и в ближайшие дни он будет реализован. В то же время предложен социальный пакет, а предпринимателям будет оказана поддержка, чтобы работники смогли сохранить рабочие места.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

По словам президента, как борьба с пандемией, так и обеспечение экономической активности, решение социальных вопросов, оказание помощи каждому гражданину отражают политику государства. 

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