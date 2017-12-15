Президент ознакомился с условиями, созданными в Сумгайытском парке Людвигсхафен

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Сумгайыт ознакомился с условиями, созданными в городском парке Людвигсхафен после капитального ремонта.

Как сообщает Report, в парке Людвигсхафен проведена большая работа по благоустройству, заложены полосы озеленения, установлены скамейки. Проведенная здесь работа по реконструкции еще более украсила территорию. Осуществляемая работа является частью проектов, направленных на создание уголков отдыха для жителей и гостей города. Создание новых парков, пространств и уголков для отдыха, современной инфраструктуры по оказанию услуг населению свидетельствует о том, что работа по благоустройству Сумгайыта и социально-экономическому развитию города приобрела постоянный характер.

Парк Людвигсхафен, расположенный на территории 9-го микрорайона города, реконструирован на современном уровне. Этот уголок отдыха создан в честь побратимства Сумгайыта с германским городом Людвигсхафен.

Oтметим, что и в Людвигсхафене существует парк Сумгайыта. Этот парк заложен в 1997 году по случаю 20-летия связей между Сумгайытом и Людвигсхафеном.

В парке общей площадью 2 гектара созданы прекрасные условия для отдыха жителей. В ходе реконструкции установлены современные скамейки и осветительные столбы, заложены полосы озеленения, высажены декоративные деревья и кусты. Парк стал еще одной из достопримечательностей Сумгайыта.

Реконструкция существующих центров отдыха, парков, аллей, открытие новых уголков отдыха, - это, в первую очередь, социальные проекты. В то же время, реализация таких проектов свидетельствует об экономическом потенциале нашей страны, внимании Aзербайджанского государства к организации на высоком уровне отдыха населения.