    Президент ознакомился с работой, проделанной в тутовом саду ходжалинского села Дашбулаг

    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 10:02
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября побывал в тутовом саду, разбитом на площади 13 гектаров в селе Дашбулаг Ходжалинского района.

    Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проделанной работе.

    Было сообщено, что здесь высажено 130 тысяч саженцев, импортированных из Китайской Народной Республики. В тутовом саду создана система капельного орошения.

    Отмечалось, что в 2026 году планируется производство 100 тонн листьев тутовника, а в 2030 году - 500 тонн. Прогнозируется довести производство коконов до 60 тонн в течение 5 лет, начиная со следующего года. В октябре-ноябре текущего года намечается внедрить систему капельного орошения еще на 150 га земли и высадить около 1,5 млн саженцев шелковицы, заложить тутовый сад по кластерной модели, построить вокруг него теплицы, осуществлять процесс выращивания шелковичных червей, производства сырых коконов и переработки продукции. Здесь постоянными рабочими местами обеспечены 25 человек. На сезонных работах будут задействованы 750 человек.

