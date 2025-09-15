İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    Prezident Xocalının Daşbulaq kəndində tut bağında görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 09:49
    Prezident Xocalının Daşbulaq kəndində tut bağında görülmüş işlərlə tanış olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində 13 hektar sahədə salınmış tut bağında olub.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verildi.

    Bildirildi ki, burada Çin Xalq Respublikasından idxal olunmuş 130 min ting əkilib. Tut bağında damcılı suvarma sistemi yaradılıb.

    Qeyd olunub ki, 2026-cı ildə 100 ton, 2030-cu ildə isə 500 ton tut yarpağının istehsalı planlaşdırılır. Proqnozlaşdırılan barama istehsalı gələn ildən başlayaraq 5 il ərzində 60 tondur. Bu ilin oktyabr-noyabr aylarında əlavə 150 hektar sahədə damcılı suvarma sisteminin tətbiqi və təxminən 1,5 milyon tut tinginin əkilməsi, klaster modeli əsasında tut bağının salınması, ətrafda kümxanaların qurulması, ipəkqurdunun bəslənməsi, yaş barama istehsalı, həmçinin məhsulun emal prosesinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Burada 25 nəfər daimi işlə təmin olunub. Mövsümi işlərə isə 750 nəfər cəlb ediləcək.

    Foto
    Президент ознакомился с работой, проделанной в тутовом саду ходжалинского села Дашбулаг
    Foto
    President Ilham Aliyev inspected work at mulberry orchard in Dashbulag village of Khojaly

    Son xəbərlər

    10:55

    Ötən həftə 1333,8 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Digər
    10:55

    Pakistan Baş naziri Qətərə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    10:52
    Foto

    Azad olunan ərazilərdə Bilik Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    10:51
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub

    Daxili siyasət
    10:48
    Foto

    İlham Əliyev Xocalı rayonunun Badara kəndində olub

    Daxili siyasət
    10:46

    "Turan Tovuz"un futbolçusu Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:43

    Türkiyə MN: Azərbaycanla bir yumruq kimi qalmağa davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    10:42

    NTD ilk yerli basketbolçu transferini reallaşdırıb

    Komanda
    10:39

    Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti