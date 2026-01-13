Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент ознакомился с работами, проделанными в селе Чылдыран Агдеринского района

    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 14:35
    Президент ознакомился с работами, проделанными в селе Чылдыран Агдеринского района

    13 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Чылдыран Агдеринского района.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    село Чылдыран Агдеринский район Ильхам Алиев
    Prezident Ağdərənin Çıldıran kəndində görülmüş işlərlə tanış olub
    President Ilham Aliyev inspects reconstruction progress in Childiran village, Aghdara district

    Последние новости

    15:05

    Убытки от природных катастроф в 2025 году снизились на 40%

    Другие страны
    15:00

    В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 дома

    Внутренняя политика
    15:00

    Минэнерго: Казахстан продолжает отгрузку нефти через КТК

    Энергетика
    14:59

    Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле

    Другие страны
    14:58

    СЭБ пресекла незаконное размещение водительских удостоверений в Instagram

    ИКТ
    14:53

    Кыргызстан и США обсудили развитие двусторонних отношений

    В регионе
    14:52
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:43
    Фото

    Состоялась онлайн-выставка азербайджанских и узбекских художников

    Kультурная политика
    14:43

    В Украине заявили об острой необходимости ракет ПВО

    Другие страны
    Лента новостей