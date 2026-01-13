Prezident Ağdərənin Çıldıran kəndində görülmüş işlərlə tanış olub
Daxili siyasət
- 13 yanvar, 2026
- 14:28
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 13-də Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndində görülmüş işlərlə tanış olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
