İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Prezident Ağdərənin Çıldıran kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 14:28
    Prezident Ağdərənin Çıldıran kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 13-də Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndində görülmüş işlərlə tanış olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Ağdərə rayonu Çıldıran kəndi Qarabağda tikinti layihələri
    Президент ознакомился с работами, проделанными в селе Чылдыран Агдеринского района
    President Ilham Aliyev inspects reconstruction progress in Childiran village, Aghdara district

    Son xəbərlər

    15:15

    Azərbaycan daha bir ölkəyə siqaret tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    15:14

    Ukrayna müdafiə nazirinin müavini ən çox ehtiyac duyduqları silahı açıqlayıb

    Digər ölkələr
    15:09

    ABB-dən "İndi al, sonra ödə!" xidməti

    Biznes
    15:05

    Macarıstanda aprelin 12-də parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:04

    "Karvan-Yevlax" "Sabah"ın futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    14:55

    İşədüzəlmə vasitəçiləri üçün elektron reyestr tətbiq olunub

    Sosial müdafiə
    14:52

    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndə təyin edib

    Region
    14:52

    Azərbaycan 3 ölkədən təbii bal tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    14:51

    Sumqayıtda avtomobil yanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti