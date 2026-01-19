Braziliya millisinin və "Fənərbağça"nın sabiq futbolçusu baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb
Futbol
- 19 yanvar, 2026
- 19:43
Braziliya B Seriyası təmsilçisi "Operario Ferroviario" baş məşqçisi Aleks de Souza ilə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbut xidməti məlumat yayıb.
48 yaşlı mütəxəssislə yanaşı, onun köməkçiləri - Xuan Kavalkanti və Ze Roberto da komanda ilə vidalaşıblar.
Qeyd edək ki, Aleks de Souza 2004-cü ildən 2012-ci ilə qədər Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun şərəfini qoruyub və 245 matçda 136 qol vurub. O, həmçinin 1998-2005-ci illər aralığında Braziliya millisində də çıxış edib.
Son xəbərlər
20:14
"Mançester Siti" yeni transferini açıqlayıbFutbol
20:08
Donald Tramp: Avropa diqqətini Qrenlandiyaya yox, Rusiya və Ukrayna müharibəsinə yönəltməlidirDigər ölkələr
19:59
Kəraçidəki ticarət mərkəzində yanğında ölənlərin sayı 21-ə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:53
Cəlilabadda yük avtomobili piyadanı vuraraq öldürübHadisə
19:51
Kabildə otel partlayışında azı yeddi nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:43
Braziliya millisinin və "Fənərbağça"nın sabiq futbolçusu baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıbFutbol
19:33
Baş Prokurorluq həkim cərrahla bağlı Səhiyyə Nazirliyinə təqdimat göndəribHadisə
19:31
Mingəçevirdə qadın dəm qazından boğularaq ölübHadisə
19:21