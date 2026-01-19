Braziliya millisinin və "Fənərbağça"nın sabiq futbolçusu baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 19:43
    Braziliya millisinin və Fənərbağçanın sabiq futbolçusu baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb

    Braziliya B Seriyası təmsilçisi "Operario Ferroviario" baş məşqçisi Aleks de Souza ilə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbut xidməti məlumat yayıb.

    48 yaşlı mütəxəssislə yanaşı, onun köməkçiləri - Xuan Kavalkanti və Ze Roberto da komanda ilə vidalaşıblar.

    Qeyd edək ki, Aleks de Souza 2004-cü ildən 2012-ci ilə qədər Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun şərəfini qoruyub və 245 matçda 136 qol vurub. O, həmçinin 1998-2005-ci illər aralığında Braziliya millisində də çıxış edib.

