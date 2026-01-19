İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Hadisə
    • 19 yanvar, 2026
    • 19:31
    Mingəçevirdə qadın dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər sakini, 1982-ci il təvəllüdlü A.Aslanova yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Mingəçevir Qadın dəm qazı

