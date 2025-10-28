Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 12:03
    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде

    28 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Fırtına Su Sistemləri в Сабирабадском промышленном квартале.

    Как сообщает Report, ООО Fırtına Su Sistemləri зарегистрировано в качестве резидента Сабирабадского промышленного квартала в 2024 году.

    На предприятии, проектная стоимость которого составляет около 1,2 миллиона манатов, на основе китайской технологии производится оборудование для фильтрации и очистки жидкостей. Планируется производить 210 тысяч единиц фильтров, 15 тысяч устройств для фильтрации воды в год. Производимые здесь устройства и запасные части не только поставляются на внутренний рынок, но и экспортируются в Казахстан, Узбекистан и Турцию.

    На предприятии создано 50 рабочих мест. В ближайшем будущем количество рабочих мест планируется увеличить.

    İlham Əliyev Sabirabadda su filtrlərinin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub
    President Ilham Aliyev visits water filter production facility in Sabirabad

