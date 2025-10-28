Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 11:15
    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Азера Тохумчулуг" в Сабирабадском промышленном квартале.

    Как сообщает Report, ООО "Азера Тохумчулуг" было зарегистрировано в 2021 году как резидент Сабирабадского промышленного квартала.

    Ильхам Алиев Сабирабад ООО "Азера Тохумчулуг"
