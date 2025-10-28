Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Азера Тохумчулуг" в Сабирабадском промышленном квартале.

Как сообщает Report, ООО "Азера Тохумчулуг" было зарегистрировано в 2021 году как резидент Сабирабадского промышленного квартала.