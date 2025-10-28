Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 11:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Азера Тохумчулуг" в Сабирабадском промышленном квартале.
Как сообщает Report, ООО "Азера Тохумчулуг" было зарегистрировано в 2021 году как резидент Сабирабадского промышленного квартала.
Последние новости
11:25
ЦБА: Имеются широкие возможности для деятельности тюркских государств в страховом сектореФинансы
11:24
Фото
Почтовые марки АДР официально внесены в международную систему нумерации WNSИКТ
11:22
Фото
Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в СабирабадеДругие
11:15
Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в СабирабадеВнутренняя политика
11:15
Казахстан изучает влияние международных санкций в отношении российского ЛУКОЙЛаЭнергетика
11:14
Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздникомВнешняя политика
11:06
Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет "Digiturk" от "CityNet TV"!Бизнес
11:05
Азербайджан присоединился к TÜRKÜNİB с 13 высшими учебными заведениямиНаука и образование
11:02