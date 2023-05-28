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Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын

Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 16:38
Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын

28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын.

Как сообщает Report, специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов проинформировал главу государства о работах, которые предстоит выполнить на улицах.

Было отмечено, что протяженность улицы, носящей имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в городе Лачын, составляет 6 967 метров, а ширина - 10-12 метров. Длина улицы Победы, названной в честь славной Победы в Отечественной войне, составляет 5 239 метров, а ширина - 12 метров. Протяженность улицы 28 Мая составляет 1 703 метра, а ширина – 10 метров.

Было сообщено, что на этих улицах, которые будут реконструированы в соответствии с архитектурным стилем города, будет создана самая современная инфраструктура

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о работах, проделанных в городе Лачын, и концепции реконструкции улицы Гейдара Алиева.

Глава государства снял покрывало с вывесок с названиями улиц.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev unveils signs at intersection of Heydar Aliyev, Zafar and 28 May streets
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Laçın şəhərində Heydər Əliyev, Zəfər və 28 May küçələrinin kəsişməsində lövhələrin açılışını edib

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