Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын

28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын.
Как сообщает Report, специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов проинформировал главу государства о работах, которые предстоит выполнить на улицах.
Было отмечено, что протяженность улицы, носящей имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в городе Лачын, составляет 6 967 метров, а ширина - 10-12 метров. Длина улицы Победы, названной в честь славной Победы в Отечественной войне, составляет 5 239 метров, а ширина - 12 метров. Протяженность улицы 28 Мая составляет 1 703 метра, а ширина – 10 метров.
Было сообщено, что на этих улицах, которые будут реконструированы в соответствии с архитектурным стилем города, будет создана самая современная инфраструктура
Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о работах, проделанных в городе Лачын, и концепции реконструкции улицы Гейдара Алиева.
Глава государства снял покрывало с вывесок с названиями улиц.