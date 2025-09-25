Президент: Одной из самых больших проблем в постконфликтный период является минная опасность
Внутренняя политика
- 25 сентября, 2025
- 21:08
Одной из самых больших гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами, заложенными Арменией во время оккупации.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомнив, что с ноября 2020 года по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения более 400 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих, глава государства отметил, что эта масштабная минная угроза препятствует безопасному возвращению переселенцев и реализации проектов по восстановлению.
