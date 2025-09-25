Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Президент: Одной из самых больших проблем в постконфликтный период является минная опасность

    Внутренняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 21:08
    Президент: Одной из самых больших проблем в постконфликтный период является минная опасность

    Одной из самых больших гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами, заложенными Арменией во время оккупации.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Напомнив, что с ноября 2020 года по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения более 400 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих, глава государства отметил, что эта масштабная минная угроза препятствует безопасному возвращению переселенцев и реализации проектов по восстановлению.

    Ильхам Алиев Генассамблея ООН минная проблема
    Prezident: Postmünaqişə dövründə ən böyük humanitar problemlərdən biri də minaların yaratdığı təhlükədir
    President: One of the gravest humanitarian challenges facing Azerbaijan in the post-conflict period is the landmine contamination

