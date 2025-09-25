Prezident: Postmünaqişə dövründə ən böyük humanitar problemlərdən biri də minaların yaratdığı təhlükədir
Daxili siyasət
- 25 sentyabr, 2025
- 21:05
Postmünaqişə dövründə Azərbaycanın qarşısında duran ən böyük humanitar problemlərdən biri də Ermənistan işğalı dövründə yerləşdirilmiş minaların yaratdığı təhlükədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.
2020-ci ilin noyabrından bu günədək 400-dən çox azərbaycanlı mülki şəxsin və hərbçinin mina partlayışları nəticəsində həlak olduğunu və ya yaralandığını xatırladan dövlət başçısı deyib ki, bu geniş mina təhdidi köçkünlərin təhlükəsiz qayıdışına və bərpa layihələrinin həyata keçirilməsinə əngəl törədir.
Son xəbərlər
21:38
Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaqDigər ölkələr
21:38
Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçibFərdi
21:33
Foto
Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:24
Azərbaycan Prezidenti BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edibXarici siyasət
21:21
İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıqDaxili siyasət
21:20
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyurXarici siyasət
21:19
Foto
Manvel Qriqoryanın etirafları məhkəmədə sübut kimi tədqiq edilibDaxili siyasət
21:17
Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyilEkologiya
21:17
Foto