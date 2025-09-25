İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Prezident: Postmünaqişə dövründə ən böyük humanitar problemlərdən biri də minaların yaratdığı təhlükədir

    Daxili siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 21:05
    Prezident: Postmünaqişə dövründə ən böyük humanitar problemlərdən biri də minaların yaratdığı təhlükədir
    İlham Əliyev

    Postmünaqişə dövründə Azərbaycanın qarşısında duran ən böyük humanitar problemlərdən biri də Ermənistan işğalı dövründə yerləşdirilmiş minaların yaratdığı təhlükədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.

    2020-ci ilin noyabrından bu günədək 400-dən çox azərbaycanlı mülki şəxsin və hərbçinin mina partlayışları nəticəsində həlak olduğunu və ya yaralandığını xatırladan dövlət başçısı deyib ki, bu geniş mina təhdidi köçkünlərin təhlükəsiz qayıdışına və bərpa layihələrinin həyata keçirilməsinə əngəl törədir.

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası
    Президент: Одной из самых больших проблем в постконфликтный период является минная опасность
    President: One of the gravest humanitarian challenges facing Azerbaijan in the post-conflict period is the landmine contamination

    Son xəbərlər

    21:38

    Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaq

    Digər ölkələr
    21:38

    Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçib

    Fərdi
    21:33
    Foto

    Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:24

    Azərbaycan Prezidenti BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

    Xarici siyasət
    21:21

    İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıq

    Daxili siyasət
    21:20

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyur

    Xarici siyasət
    21:19
    Foto

    Manvel Qriqoryanın etirafları məhkəmədə sübut kimi tədqiq edilib

    Daxili siyasət
    21:17

    Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyil

    Ekologiya
    21:17
    Foto

    Ceyhun Bayramov bəhreynli həmkarı ilə regional prosesləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti