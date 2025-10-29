Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент назначил председателей и заместителей председателей ряда судов

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 16:52
    Президент назначил председателей и заместителей председателей ряда судов

    Назначены председатели и заместители председателей ряда судов в Азербайджане.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заместителей председателей апелляционных судов, председателей судебных коллегий, судей, председателей и зампредседателей судов первой инстанции.

    Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr və sədr müavinləri təyin edib

