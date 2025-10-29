Президент назначил председателей и заместителей председателей ряда судов

Назначены председатели и заместители председателей ряда судов в Азербайджане.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заместителей председателей апелляционных судов, председателей судебных коллегий, судей, председателей и зампредседателей судов первой инстанции.