İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr və sədr müavinləri təyin edib

    Daxili siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:49
    Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr və sədr müavinləri təyin edib

    Bir sıra məhkəmələrə sədr və sədr müavinləri təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev apellyasiya instansiyası məhkəmələri sədrlərinin müavinlərinin, məhkəmə kollegiyaları sədrlərinin, birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin, sədrlərinin və sədr müavininin təyin edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla apellyasiya instansiyası məhkəmələri üzrə:

    - Ələddin Tofiq oğlu Məcidov Şəki Apellyasiya Məhkəməsi sədrinin müavini;

    - Samir Firdusi oğlu Həsənov Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının sədri vəzifəsindən azad edilərək həmin məhkəmənin sədrinin müavini;

    - Zahid Tahir oğlu Məmmədov Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri;

    - Xəqani Hacı oğlu Səmədov Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının sədri;

    ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

    - Hüseyn İnanc oğlu Hüseynli Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi;

    - Nigar Arzu qızı İmanova Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi;

    - Babək Əkbər oğlu Pənahov Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi;

    hərbi məhkəmələr üzrə:

    - Fərman Məmməd oğlu Abbasov Tərtər Hərbi Məhkəməsinin hakimi və sədri;

    inzibati məhkəmələr üzrə:

    1.9. Rəşad Mövsüm oğlu Nuriyev Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Şirvan İnzibati Məhkəməsinin hakimi;

    kommersiya məhkəmələri üzrə:

    - İlkin Əli oğlu Əliyev Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Kommersiya Məhkəməsinin hakimi;

    - Fərid Eldar oğlu Hətəmzadə Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı Kommersiya Məhkəməsinin hakimi;

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

    - İlham Sadət oğlu İbrahimov Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri;

    Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

    - Fuad Ələsgər oğlu Hüseynov Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin hakimi;

    rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

    - İlqar Vidayət oğlu Hüseynov İsmayıllı Rayon Məhkəməsinin sədri;

    - Emin İlham oğlu Məmmədli Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Oğuz Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri;

    - Zaman Şakir oğlu İmanov Gəncə Şəhər Məhkəməsi sədrinin müavini təyin edilib.

    İlham Əliyev Məhkəmə sərəncam hakim
    Президент назначил председателей и заместителей председателей ряда судов

    Son xəbərlər

    17:24

    8 ayda "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti 73 dolları ötüb

    Energetika
    17:22

    Tbilisidə Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert keçiriləcək

    Region
    17:18

    Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır

    İnfrastruktur
    17:16
    Foto

    Azərbaycan Türkiyə ilə sığorta sektorunda əməkdaşlığı gücləndirir

    Maliyyə
    17:14

    Səfirlik: Monteneqroda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı danışıqlar aparılır

    Xarici siyasət
    17:14

    U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları bəlli olub

    Fərdi
    17:11

    "Xankəndi"nin baş məşqçisi: "Difai"yə mövqe səhvlərindən qollar buraxaraq uduzduq"

    Futbol
    17:10

    Baş nazirin müavini: Ağdam Sənaye Şəhərciyində Azərbaycanla Belarus birgə lift istehsal edəcək

    Biznes
    17:09

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu güzəştli kreditləşməni kəskin artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti