Президент назначил нового главу ИВ Кюрдамирского района
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 13:46
Эльшан Назим оглу Гасанли назначен главой Исполнительной власти Кюрдамирского района.
Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.
