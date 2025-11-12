Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Президент назначил нового главу ИВ Кюрдамирского района

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 13:46
    Президент назначил нового главу ИВ Кюрдамирского района

    Эльшан Назим оглу Гасанли назначен главой Исполнительной власти Кюрдамирского района.

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.

