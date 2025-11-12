Prezident Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edib
Daxili siyasət
- 12 noyabr, 2025
- 13:43
Elşən Nazim oğlu Həsənli Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
