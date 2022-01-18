Президент: Народ хранит в своем сердце каждого, имеющего заслуги перед историей, нацией

"Я всегда с большим уважением относился к личности Зейналабдина Тагиева. Еще в начале 2000-х годов, когда я еще не был президентом, по моей инициативе было благоустроено святилище Пир Хасан, где находится его могила".

"Я всегда с большим уважением относился к личности Зейналабдина Тагиева. Еще в начале 2000-х годов, когда я еще не был президентом, по моей инициативе было благоустроено святилище Пир Хасан, где находится его могила".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 18 января на открытии памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку.

"Сегодня я очень рад, что в Баку возведен памятник Зейналабдину Тагиеву. Он достоин этого. Азербайджанский народ хранит в своем сердце каждого, имеющего заслуги перед народом, перед историей, перед нацией.

Еще раз хочу от всего сердца поздравить народ по этому случаю, пожелать азербайджанскому народу новых успехов, новых побед. Спасибо", - сказал глава государства.