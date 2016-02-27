Президент наградил сотрудников Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре - СПИСОК

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре”.

Как сообщает Report, согласно документу, по случаю 10-летия создания Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре, за заслуги в развитии строительного комплекса награждаются:

медалью "Терегги"

Абдуллаев Халил Мустафа оглу

Байрамов Анар Фархад оглу

Джафарова Рахиля Алиаббас гызы

Гаджиева Севиндж Валех гызы

Гулиев Тофиг Муслим оглу.

Медалью "За отличие на государственной службе"

Бабаев Захид Сабир оглу

Буниятова Парвана Фатулла гызы

Мамедов Рамиз Мамед оглу

Мамедова Хава Мустафа гызы

Мамедова Севда Малик гызы.