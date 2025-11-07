Президент наградил ряд лиц за особые заслуги в защите территориальной целостности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда лиц за особые заслуги в сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана и проявленное мужество при выполнении боевых задач.

Как сообщает Report, список награжденных доступен по ссылке.