    Президент наградил ряд лиц за особые заслуги в защите территориальной целостности

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 16:18
    Президент наградил ряд лиц за особые заслуги в защите территориальной целостности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда лиц за особые заслуги в сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана и проявленное мужество при выполнении боевых задач.

    Как сообщает Report, список награжденных доступен по ссылке.

    Ильхам Алиев распоряжение награда
    Ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olmuş şəxslər təltif edilib - SƏRƏNCAM
    President awards group of people for outstanding services in defending territorial integrity

