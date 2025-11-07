İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olmuş şəxslər təltif edilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    07 noyabr, 2025
    16:09
    Ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olmuş şəxslər təltif edilib - SƏRƏNCAM

    Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən göstərdikləri igidliyə görə bəzi şəxslər təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, aşağıda adları olan şəxslər təltif edilib.

    "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı ilə

    Qurbanov Vaqif Bəxtiyar oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

    "Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə

    Quliyev Akif Bayram oğlu – ehtiyatda olan baş gizir

    "İgidliyə görə" medalı ilə

    Binyətov Gülbudağ Əli oğlu – ehtiyatda olan polkovnik-leytenant

    Əliyev Bəşir İman oğlu – ehtiyatda olan mayor

    Cəlilov Elman Səyyad oğlu – ehtiyatda olan kapitan

    Şalbuzov Tofik Şıxbala oğlu – ehtiyatda olan baş gizir.

