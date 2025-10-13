Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Президент наградил группу работников ж/д транспорта

    Внутренняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 12:34
    Президент наградил группу работников ж/д транспорта

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил работников железнодорожного транспорта.

    Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, за плодотворную деятельность в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане наградить следующих лиц:

    орденом "Эмек" 3-й степени

    Джафарова Шамиля Раджаб оглу

    Годжаева Тельмана Рза оглу

    Мустафаева Ильгара Абдулмеджид оглу

    Талыбова Шамсаддина Исмаил оглу

    медалью "Терегги"

    Боголюбову Александру Владимировну

    Джаббарова Эльхана Мухаммед оглу

    Джафарова Кязыма Новруз оглу

    Эфенди-заде Мамеда Шамиль оглу

    Гюльмалиева Рафига Магеррам оглу

    Хидаятова Арифа Рамиз оглу

    Кязымова Кязыма Силахдар оглу

    Керимова Хикмета Ширали оглу

    Керимова Панаха Сабир оглу

    Гулиева Ниджата Тофиг оглу

    Мамедова Вафадара Шикар оглу

    Мурадова Эльяра Габиб оглу

    Назарова Афига Аллахшукюр оглу

    Панахова Мухаммеда Ягуб оглу

    Шихамирова Мадада Айдын оглу.

    Ильхам Алиев распоряжение награждение
    Prezident bir qrup dəmiryolçunu təltif edib - SİYAHI
    President awards group of railway workers

    Последние новости

    13:17

    Оверчук: Объем грузооборота через участок границы РФ-Азербайджан вырос на 13%

    Инфраструктура
    13:14

    Нетаньяху согласился принять участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе

    Другие страны
    13:11

    Нуман Куртулмуш: Обсуждены новые направления сотрудничества Азербайджана, Пакистана и Турции

    Внешняя политика
    13:10

    ЕС на этой неделе представит дорожную карту по усилению обороны

    Другие страны
    13:03

    BP: Строительные работы по СЭС "Шафаг" продвигаются по графику

    Энергетика
    13:03

    Розничный товарооборот в Азербайджане за 9 месяцев вырос почти на 4%

    Другие
    13:01

    Образец служебного удостоверения судей будет утверждать Судебно-правовой совет

    Милли Меджлис
    13:01

    Фарзане Садег: Цифровизация ускорит транзит грузов по маршруту "Север–Юг"

    Внешняя политика
    12:59

    Бочоришвили: Отношение ЕС к Грузии абсолютно несправедливо

    В регионе
    Лента новостей